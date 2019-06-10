Dolandırıcılara inanan kadının evine tedbir kararı

Maltepe'deki evini telefon dolandırıcıların tuzağı ile Veysel T.'ye 500 bin TL'ye satıp, aldığı parayı da dolandırıcılara teslim eden Nimet Çakıl, olayın ardından İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

EVİNİ DEĞERİNİN ALTINDA SATTI

Dilekçesinde telefon dolandırıcıları tarafından emlakçı Cihan T.'ye yönlendirildiğini ifade eden Çakıl, "Dolandırıcıların talimatı altında tehdit, baskı, korkuyla hareket ettim." dedi. Sahile yakın olan evinin gerçek değerinin 750 ile 850 bin TL arasında olduğunu söyleyen Çakıl dilekçesinde, dolandırıcıların yönlendirmesi ile evini değerinin çok altında bir fiyatla, 500 bin TL'ye satmak zorunda kaldığını kaydetti.

"SAĞLIK RAPORU ALDI"

Evin teslimi için gerekli tüm işlemlerin emlakçılar tarafından çok hızlı bir şekilde halledildiğini söyleyen Çakıl, "24 Mayıs 2019 Cuma sabahı Cihan T. ile çalışan S.B., aracıyla gelip beni evimden aldı. Önce hastaneye götürdü, tapuda işlem yapmama engel olmadığına dair sağlık raporu aldı." dedi.

TAPUYU EMLAKÇININ AKRABASINA DEVRETTİ

Kendilerini savcı, polis olarak tanıtıp arayan dolandırıcıların evin iadesini sağlayacaklarını söyledikleri için evi devir etmekte sakınca görmediğini kaydeden Çakıl dilekçesinde, tapuyu, dolandırıcıların yönlendirmesi ile irtibat kurduğu emlakçı Cihan T.'nin akrabası olduğunu iddia ettiği Veysel T.'ye devrettiğini kaydetti. Evin bedeli olarak aldığı 500 bin lirayı da kendisini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılara veren Nimet Çakıl, kendisini dolandıranların yaşlılığından, yanında kimsenin olmamasından faydalandıklarını ifade etti.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ İSTEDİ

Nimet Çakıl, dolandırıcılık sonucu evini kaybettiğini belirterek mahkemeden, evininin tapusunu devir ettiği Veysel T.'nin evi üçüncü kişilere devretmemesi için evin tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasını talep etti.

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, Nimet Çakıl'ın talebini kabul ederek, evin üçüncü kişilere satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı aldı. Tedbir kararını teminatsız alan mahkeme, bu kararın bir örneğinin Maltepe Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine de hükmetti.

OLAY

İdealtepe oturan Nimet Çakıl'ı ilk olarak 22 Mayıs arayan kişiler, kimliğini kaybedip kaybetmediğini sordu. Kadının kimliğini kaybetmediğini belirtmesi üzerine dolandırıcılar Çakıl'a kimliğinin kalpazanların eline geçtiğini söyledi. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp kalpazanlara karşı operasyon başlattıklarını söyleyen dolandırıcılar, Nimet Çakıl'dan evde bulunan para ve altınlarını kendilerine getirmesini istedi. Arayan kişilere inanan Çakıl, 22 Mayıs'ta evin yakınlarında bir yere içinde toplam 60 bin lira tutan altın ve parasının olduğu çantayı dolandırıcılara teslim etti.

Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar, bu defa da numarasını verdikleri bir emlakçıya Nimet Çakıl'dan evini satmasını istedi. Verilen numarayı arayan Nimet Çakıl, 24 Mayıs'ta emlakçı ile tapuya giderek yaşadığı apartmanın ikinci katında bulunan evini 500 bin liraya sattı.

Satış işlemlerinde sorun yaşanmaması için de Çakıl'a, akıl sağlığı yerinde raporu aldırıldı. Emlakçıya evini satan Nimet Çakıl, aldığı 500 bin lirayı da yine evinin yakınlarında buluştuğu bir kişiye verdi. Polisin operasyon yaptıktan sonra evini ve parasını geri vereceğini düşünen Nimet Çakıl, 1 Haziran'da durumu çocuklarına anlatınca dolandırıldığı ortaya çıktı. Savcılığa giden Nimet Çakıl ve çocukları, dolandıranlardan şikâyetçi oldu. Öte yandan, evi alan emlakçının da Nimet Çakıl'a dairesini 7-10 Haziran tarihlerinde boşaltacağına dair taahhütname imzalattığı ortaya çıktı.