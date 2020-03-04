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Dolandırıcıların tuzağına düştü, 15 bin 800 TL'den oldu

Dolandırıcıların tuzağına düşen esnaf Suat Küçük'ün mobil bankacılık hesabından, telefonuna gönderilen virüsle 15 bin 800 TL'si çekildi.

DHA | 04.03.2020 - 17:15..
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İstanbul Sultangazi'de esnaflık yapan Suat Küçük, telefonunda yüklü olan mobil bankacılık uygulamasına giriş yapıp işlem yapmak istedi.

Hesabının bulunduğu bankanın mobil uygulamasına giriş yapamayan Küçük, hesabından para çekildiğini fark etti.

FARKETMEDEN VİRÜSLÜ MESAJI ONAYLADI

Bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçen Küçük, başkaları tarafından hesabından yaklaşık 15 bin 800 TL çekildiğini öğrendi.

Küçük'ün farkında olmadan telefonuna gelen virüslü mesajı tıkladığı ortaya çıktı. Hesabını donduran Küçük, soluğu savcılıkta aldı.

"BANKADAKİ HESAPLARIMI HEMEN DONDURDUM"

25 Ocak Cumartesi günü işlem yapmak için cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmak istediğini, ancak giriş yapamadığını belirten Suat Küçük, "Cep telefonuma gönderilen virüsten dolayı bir 3'üncü şahsın kartımı kullandığını fark ettim. Hemen bankayı aradım. Bankadan bana kredi kartımın bir başkası tarafından kullanıldığı söylenerek, beni devre dışı bıraktıklarını ilettiler. Benim kredi kartım dolar üzerinden bir başka vatandaşa gönderim yapıyor. 5 defa ayrı şekilde 500 dolar, 1 defa da 600 TL gönderim yapılıyor. Çalışmış olduğum banka, bunun muhasebeleşeceğini söyledi. Ben bankaya 'Bana gelmeyen bir şifreden dolayı kredi kartımı kullanan şahıslar istediği gibi kullanabiliyorsa bizim burada hükmümüz nedir, borcu ödemek midir? Yoksa bankanın bize verdiği talimatlara boyun eğmek midir' diye soruyorum.

Dolandırıcıların tuzağına düştü, 15 bin 800 TL'den oldu -1

"FARK EDİNCE BANKAYI ARADIM"

Telefonuma gelen virüs, mesajlar arasına düşmüş olabilir. Fark etmeden biz onu kabul etmişiz. Kabul ettiğimiz zaman cep telefonumuz şahısların eline geçiyor. Şahıslar bunu istediği gibi kullanabiliyorlar. Ben müdahale etmeye kalktığımda telefonum kullanılmaz hale geliyor. Virüs onların ellerinde olduğundan dolayı telefonu istediği gibi kullanabiliyorlar. Biz buna bir şey yapamadık. Fark edince hemen bankayı aradık. Banka hesaplarımızı dondurduk. Cumartesi olmasından dolayı, banka bana pazartesi günü gidip dilekçe vermemi söyledi. Gittim dilekçe verdim. Şu anda benim hesabımdan çekilen para bana karşı ret gösteriyor. Şimdi ne yapacağız? Banka benim güvencemi niye sağlamadı? 1 defa 600 TL İstanbul içi çekim yapılıyor. 5 defa 500 dolar gönderimi yapılıyor. Bu da Estonya'da bir hesaba yapılıyor. 6 defa çekim yapılmış. Bana hiç mesaj gelmedi. Kullanmış olduğum kartın limiti 65 bin TL'dir. Yaklaşık 15 bin 800 TL kartımdan çekildi" dedi.

Dolandırıcıların tuzağına düştü, 15 bin 800 TL'den oldu -2

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