Dolandırıcıların yeni hedefi: Trafik kazası geçirenler

Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2017 yılında 1 milyon 202 bin 716 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 300 bin 383 vatandaşımız yaralandı, 7 bin 427 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Aynı şekilde 2016 yılı verilerine göre; 1 milyon 182 bin 491 kaza meydana gelirken 303 bin 812 vatandaşımız yaralandı, 7 bin 300 vatandaşımız vefat etti.

MEVZUATTA TRAFİK SİGORTASI VAR

Avukat Mahmut Altınel, trafik kazalarının, hem bedeni hem maddi hem de manevi olarak ciddi kayıplara neden olduğunu hatırlatarak, "Bu kayıpların maddi boyutu ile ilgili olanları telafi etme şansımız çoğu zaman olmasına rağmen bedeni ve manevi kayıplarımızı telafisi niteliği itibariyle tam anlamıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın maddi kayıplarını en kolay suretle telafi edebilmeleri için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olarak mevzuatta düzenlenen herkes tarafından trafik sigortası olarak bilenen sigorta mevcuttur." ifadelerini kullandı.

ZORUNLU VE BİREYSEL SİGORTALAR VAR

Avukat Mahmut Altınel, "Zorunlu Trafik Sigortası ile ile birlikte Kara Taşıtları Kasko Sigortası, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Zorunlu ya da ihtiyari Ferdi Kaza Koltuk Sigortası gibi sigortalar mevcuttur. Bu sigortalar dışında vatandaşın bireysel olarak yaptırmış olduğu Ferdi Kaza Sigortası, Hayat Sigortası, Sağlık Sigortası bulunmaktadır.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) 2017 yılına ait motorlu taşıtlar sigortalarının yeşil kart hariç trafik sigortasında toplam 10 milyar 920 milyon liralık prim üretimi karşısında aynı branşta 5 milyar 921 milyon liralık tazminat ödemiştir. TSB web sitesinde yayınlamış olduğu istatistik verilerine göre 2018 yılında 28 bin 999 mağdura 1 milyar 353 milyon 555 bin 940 TL sakatlık tazminatı ödenmiştir. 11 bin 309 vefat eden vatandaşımızın yakınına 728 milyon 464 bin 434 TL tazminat ödemesi yapılmıştır.

TAZMİNATLARI SUİSTİMAL ETMEYE KALKANLAR VAR

Trafik sigortası dışında diğer sigorta branşlarında yapılan ödemeler bulunmaktadır. Milyarlarca Türk lirası tazminatın söz konusu olduğu bir sektör, bununla beraber bu tazminatların peşinde olan suistimaller ve yanlışlar yapan çantacılar diye tabir edilen aracılar, sözde hasar danışmanları, uzmanlar, avukatlık kanununa aykırı olarak davranan şirketleri ortaya çıkartmıştır.





2019 yılında kazalarda birey başı trafik sigortasından ödenecek tazminat miktarı bedensel zararlarda 360 bin TL’dir. Maddi zararlarda ise 36 bin TL’dir.

YETKİSİ OLMAYANLARA VEKALET VERENLER OLUYOR

Aşan zararlarla ilgili diğer sigorta branşlarına ya da sorumlu kişi ve şirketlerden telafi etme imkanı bulunmaktadır. Tazminatların sigorta şirketlerinden alınması için vatandaşlarımız bireysel başvuru yapabileceği gibi yasal olarak baroya kayıtlı avukatlar aracılığı ile başvuru ve diğer yasal yollara başvurabilirler. Bu yollardan başka çözümler arayan vatandaşlarımız denetimden uzak, yasal şekilde faaliyet göstermeyen, hukuk eğitimi almamış, herhangi bir baroya kayıtlı olmayan kişi ve şirketlere içeriği ve verilen yetkiler açısından vahim ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olacak vekaletnamelerle yetki vermektedir.

VATANDAŞLARI YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR

Tazminatını yüksek çıkartırız? Tazminatınızı en kısa sürede çıkartırız? Tazminata dayanak olan raporlarınızı yüksek alırız? Avukatlar bu işleri bilmiyor? gibi bir takım yanlış sözlerle vatandaşlarımız yanlış yönlendirilmektedir. Sadece mağdurlar tarafından kendilerine verilen evrakları sigorta şirketlerine sunarak yüzde 30, 40, 50 hatta daha fazla tazminat miktarları üzerinden yüzdeler alınarak mağdur olan vatandaşlara daha çok mağduriyet yaratılmaktadır. Bu mağduriyetlerle ilgili bir çok ilde Barolar, hasar şirketleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bazı şirketlerin yöneticileri cezalar almıştır."





VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASI GEREKEN HUSUSLAR

Avukat Mahmut Altınel, konuyla ilgili vatandaşların dikkatli olması gereken hususlarla şu şekilde sıraladı:

1-Kesinlikle vekaletname içeriğini kontrol etmeleri gerekmektedir, vekaletnamede trafik kazası ile ilgisi olmayan bankadan hesap açma, hesaptan para çekme gibi yetkiler olmamalıdır, avukat olmayan kişilere bu tür yetkiler verilmesi telafisi güç sonuçlara neden olmaktadır.

2-Ya bireysel başvuru yapmalılar ya da hukuki ve cezai sorumluluğu bulunan bir baroya kayıtlı avukatlara vekâlet vermeleri gerekmektedir,

3-Kanuna uygun olan yüzde 25 ve yasal vergi, harç ve masraflar dışında daha yüksek oranlarda komisyon, ücret ve masraf ödemeleri yapmamaları gerekmektedir,

4-Sözleşmenin içeriğini okuyarak imzalamaları gerekir,

5-Sözleşme ve vekalet dışında sigorta şirketlerinden alacaklarını noterde ya da yazı ile TEMLİKNAME ile devrettiğine dair TEMLİKNAME, ALACAĞIN DEVRİ gibi evraklar imzalamamaları gerekmektedir,

6-Tazminat ödemesi yapıldıktan sonra sigorta şirketini ve hasar dosya numaralarını öğrenerek kendilerine yapılan ödemenin asıl alacak ve faiz olarak ne kadar olduğunu mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir,

7-Kendilerine ödemelerin mutlaka banka aracılığıyla yapılmasını talep etmeleri gerekmektedir, elden teslim aldım şekilde herhangi bir evraka imza atmamaları, ödemenin banka aracığıyla yapılmasının ispat açısından delil teşkil edeceğinden ödemenin banka aracılığıyla yapılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

8-Yürütülen süreçle ilgili mutlaka vekillerinden bilgi almaları gerekmektedir.

Yukarıda açıklamış olduğumuz hususlara dikkat edecek vatandaşlarımız trafik kazalarında maruz kaldıkları zararları hukuki yoldan güvenli bir şekilde telafi edeceklerdir.

Sigorta şirketleri tazminatları, mevzuata uygun hesaplama yöntemiyle hesaplayarak ödemektedir. Eksik ödeme ile ilgili vatandaşlarımız dava ya da bu amaçla kurulan sigorta tahkim komisyonuna başvurarak bu eksik ödemeleri alma imkanları bulunmaktadır.

Vatandaşlarımız, milyarlarca lirayı bulan tazminatlarda hukuksuz bir şekilde gözü olan bu kişi ve kişilere dikkat etmeleri gerekmektedir.





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