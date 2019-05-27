Dolandırıcıların yeni mekanı sosyal medya

Sosyal medyada şimdilerde dolandırıcılar kol geziyor. Fırsatını bulan bir dolandırıcı, özellikle banka isimlerini kullanarak hesap açıyor.

SPONSORLU REKLAM TUZAĞI

Sahte site ve sosyal medya hesaplarıyla binlerce kişinin ya bilgileri çalınıyor yada paraları. Banka ya da şirket logolarını birebir kopyalayan sahtekarlar, sponsorlu reklamlarla daha fazla kullanıcıya ulaşıyor.

EN ÇOK BAŞVURULAN YÖNTEM

Dolandırıcılık yöntemleri konusunda vatandaşlar ne kadar bilgi sahibi olsa da mağduriyetlerin önüne geçilemiyor. Sanal ortam dolandırıcılığı şu sıralar en çok başvurulan yöntem. Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağlarında banka ya da şirketler adına sahte hesap açan dolandırıcılar, vatandaşları tuzaklarına çekiyor.

MÜŞTERİ NUMARASI VE ŞİFRE TEHLİKESİ

Dolandırıcılar vatandaşları tuzaklarına çekmek için son model telefonlardan, son model araçlara kadar birçok hediye vadediyor. Sahte linklere tıklayan kullanıcılar, müşteri numarası ve şifresini paylaşarak, dolandırıcıların kurbanı oluyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Peki sosyal medyadaki dolandırıcılığa karşı ne yapılmalı? Sosyal Medya ve Strateji Derneği (SOMES) Başkanı Orhan Atak, dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde açıklıyor:

- Sosyal medya mecralarında reklam vermek için şirketlerin kurumsal hiçbir ihtiyacı yok. Bu nedenle vatandaşlarımızın her gördüğü hesabı resmi hesap olduğuna inanmamalıdır.

- Ne olursa olsun sosyal medya uygulamaları üzerinden bir linke tıklayıp bilgilerinizi girmeyiniz. Resmi sosyal medya hesaplarında bulunan ve hesabın o kişiye veya kuruma ait olduğunu anlatan ‘Mavi Tik’ sembolünü arayın.





- Hesap adının önünde ve arkasında beklenmedik bir harf ya da sayı olup olmadığına bakın. Bankaların internet adresleri ‘http’ değil ‘https’ olmalı. ‘s’ harfi güvenlik protokolünün olduğu anlamına gelmektedir.

- Her zaman bankaların internet adresleri ‘com’ ile değil ‘com.tr’ ile biter. Tereddüte düştüyseniz bankanızın internet sitesini ‘Google’ üzerinden aratınız ve resmi sitesinden iletişim bilgilerini teyit ediniz.

- Eğer yanıltıcı bir reklama tıklayıp, giriş yaptığınızı düşünüyorsanız; hemen bankanızı arayıp bilgi veriniz ve şifrenizi değiştiriniz.