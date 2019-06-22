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Dolandırıcılık çetesi çökertildi: 98 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 26 ilde ‘iletişim yoluyla dolandırıcılık’ yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 114 şüpheliden 98’i tutuklandı.

İHA | 22.06.2019 - 13:28..
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

26 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışma kapsamında; İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Hatay, Gaziantep, Konya, Bitlis, Şırnak illeri başta olmak üzere toplam 26 ilin 54 ayrı adresine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Dolandırıcılık çetesi çökertildi: 98 tutuklama

114 ŞÜPHELİDEN 98'İ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda 114 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 57 adet cep telefonu, 42 adet sim kartı, 1 adet laptop, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, banka kartları ve sim kart blokları ele geçirildi.

Dolandırıcılık çetesi çökertildi: 98 tutuklama

POLİS, ASKER, SAVCI OLARAK TANITIP KORKU YARATTILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçakale Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 98’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahısların kendilerini polis, asker, savcı gibi unvanlar ile tanıtarak vatandaşlar üzerinde korku ve tedirginlik oluşturmak suretiyle para talep edip dolandırdıkları tespit edildi.

Dolandırıcılık çetesi çökertildi: 98 tutuklama

11 MİLYON 403 BİN TL CEPTE KALDI

Ayrıca operasyon ile vatandaşların toplam 11 milyon 403 bin TL parasının dolandırılmasının önlendiği aktarıldı.

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