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Dolandırıcılık yapan kişiler Denizli'de yakalandı

Aydın'da 16 kişiden 300 bin lira alarak dolandıran kişiler, jandarmanın takibiyle sonucu Denizli’de yakayı ele verdi.

İHA | 24.05.2019 - 09:36..
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Denizli, İzmir, Muğla, Isparta ve Uşak’ta toplam 16 kişiyi dolandıran şahıslar Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takip neticesinde yakalandı.

YARDIM BAHANESİYLE EVE GİRDİLER

Şahısların Ege Bölgesi’ndeki kentlerde yaşayan vatandaşları hedef olarak seçtikleri ardından ise 2 farklı yöntem kullanarak dolandırdıkları belirlendi. İki şüphelinin telefon üzerinden kendilerini savcı ya da hakim gibi tanıtarak vatandaşları mağdur ettikleri öğrenilirken, aynı zamanda bir başka yöntemlerinin ise yaşlı vatandaşların evlerine giderek kendilerini Kaymakamlık görevlileri gibi tanıtıp yardım bahanesiyle girdikleri evleri soydukları kaydedildi.

16 KİŞİNİN 300 BİN LİRASINI ALDILAR

Şahısların bu iki farklı yöntemle İzmir'de 5, Isparta ve Denizli'de 4, Muğla, Aydın ve Uşak'ta birer kişi olmak üzere toplam 16 kişiyi yaklaşık 300 bin lira dolandırıp ve soyan O.B., (44), R.E., (35) isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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