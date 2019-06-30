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Dolaptan kaçak çalıştırılan kadınlar çıktı

Ankara’daki asayiş uygulamasında, kontrol edilen bir eğlence mekanında kaçak çalıştırıldıkları tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın, elbise dolabının içerisindeki gizli bölmede yakalandı.

DHA | 30.06.2019 - 11:08..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 300 polis, Çankaya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, kimlik bilgileri sorgulanan 8 bin kişiden çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalanırken, 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca denetlemelerde 1 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Sorgusu yapılan bin 960 araçtan 86'sına cezai işlem uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi.

Polis ekiplerinin yanı sıra Gıda Tarım İl Müdürlüğü, maliye ve belediye ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada denetlenen 40 iş yerinden 32'sine toplam 60 bin lira para cezası uygulandı.

KAÇAK ÇALIŞTIRILAN KADINLAR GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ilçedeki bir eğlence mekânında denetleme yapıldı. Ekipler, eğlence merkezinin soyunma odasında bulunan elbise dolabı içerisinde yaptıkları aramada, kaçak çalıştırıldıkları belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın yakaladı.

Dolaptan kaçak çalıştırılan kadınlar çıktı

Dolap içerisinde oluşturulan gizli bölmede yakalanan yabancı uyruklu kadınların, sınır dışı işlemleri için emniyete götürüldüğü, iş yeri sahibinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Dolaptan kaçak çalıştırılan kadınlar çıktı

Dolaptan kaçak çalıştırılan kadınlar çıktı

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