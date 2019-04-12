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Dolar 5.80'i gördü

Son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanma, piyasaların kapanış günü olan cuma gününde de devam ediyor.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 10:45..
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Dolar 5.80'i gördü

26 Mart tarihinde 5.32 seviyelerinde olan dolar kuru, bugün itibarıyla 5.80'i gördü. Dolar perşembe kapanışta 5.7370 seviyesindeydi.

Dün gün sonu 6.4640'da bulunan euro da bugün 6.5430'a kadar çıktı.

Dolar 5.80'i gördü

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 240,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün 241 lira sınırına kadar çıkan altının gram fiyatı, uluslararası piyasada ons altındaki hızlı düşüşün etkisiyle gerileyerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 238.1 liradan tamamladı.

Dolar 5.80'i gördü

Altının gram fiyatı, bugüne dolar kurundaki artışın etkisiyle yükselişle başladı ve saat 09.30 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 primle 240.5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 394 lira, Cumhuriyet altını 1.615 liradan satılıyor.

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