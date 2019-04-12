Dolar 5.80'i gördü

Futbol için ülkesini terk eden Kamerunlu

1 Drift yaptı, 5 bin lira para cezası yedi Kars’ın Sarıkamış ilçesinde drift yapan otomobil sürücüsüne 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

2 Maltepe'de oyların sayımında son durum CHP'liler sandıkların sayımının yavaş olmasından şikayet ediyor.

3 Kısa mesafe pazarlığı yapan taksiciler kamerada Etiler ve Fındıkzade’de taksicilerin yol kenarında bekleyen müşterilerle “kısa mesafe” pazarlığı yaptığı ve müşterileri aracına almadan gittiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 İhraç edilen araçlara ÖTV desteği İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimlerinde ÖTV sıfır olacak.

5 Prof. Dr. Ahmet Karacalar röportajı Plastik-Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar ile son kitabı "Lipödem ve Tedavisi" hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

6 Aslıhan Doğan: Arda'nın sonuna kadar arkasındayım Sosyetik güzel Aslıhan Doğan, eşi Arda Turan'a bir kez daha destek oldu.