Dolar 5,95 seviyesinde işlem görüyor

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmasına karşın karar metninin güvercin olarak değerlendirilmesi ile yükselişe geçen dolar, günü yüzde 0,9 artışla 5,9275'ten tamamladı.

5,95'E SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 9.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5,9530 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,4 artışla 6,6380'den, sterlin yüzde 0,6 yükselişle 7,6895'ten alıcı buluyor.

TİCARET MÜZAKERELERİNDEKİ HABERLER BEKLENİYOR

Analistler, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşmesinden çıkacak haberlerin beklendiğini belirterek, ticaret müzakerelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan doların 5,9750 seviyesinin direnç, 5,8950'nin destek konumunda olduğunu söyledi.