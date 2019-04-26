taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9491
Euro
6.6311
Altın
1281.56
Borsa
94432.78
Gram Altın
245.09

Dolar 5,95 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar, 5,9530 seviyesinde dengelendi.

AA | 26.04.2019 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Güoı

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmasına karşın karar metninin güvercin olarak değerlendirilmesi ile yükselişe geçen dolar, günü yüzde 0,9 artışla 5,9275'ten tamamladı.

5,95'E SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Dolar, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 9.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5,9530 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,4 artışla 6,6380'den, sterlin yüzde 0,6 yükselişle 7,6895'ten alıcı buluyor.

TİCARET MÜZAKERELERİNDEKİ HABERLER BEKLENİYOR

Analistler, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşmesinden çıkacak haberlerin beklendiğini belirterek, ticaret müzakerelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan doların 5,9750 seviyesinin direnç, 5,8950'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

Ankara’da tonlarca soğan çöp oldu

295
Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 253’e düşürüldü

51
210 muvazzaf asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

80
Şeyma Subaşı: Yeterli değil

Şeyma Subaşı: Yeterli değil

39
Rakibine tekme atan sporcusunun lisansını yaktı

Rakibine tekme atan sporcusunun lisansını yaktı

10
Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oluyor

112
Kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

Kıyma makinesine düşen kadın hayatını kaybetti

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir