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Dolar 5,95'ten işlem görüyor

Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasının ardından geçen hafta 5.98'e kadar yükselen dolar, yeni haftaya 5,95 ile başladı.

AA | 29.04.2019 - 10:07..
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Dolar/TL yeni haftaya 5,95'in üzerinde başladı.

Bankalararası piyasada dolar/TL geçen hafta 5,9820'ye kadar yükselmişti. Kurda yüksek seyir de böylelikle devam ediyor.

EURO 6,65 SEVİYESİNDE

ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeler ve İstanbul seçimlerine ilişkin bekleyiş TL üzerinde baskı yaratıyor. Euro/TL de 6,65 seviyesinde hareket ediyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORUNU TAKİP EDECEK

Uzmanlar, küresel piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve ticaret müzakereleri başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündemine odaklanacağını, yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu takip edileceğini ifade etti.

BORSA İSTANBUL 0,27 DEĞER KAZANCIYLA BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,27 değer kazancıyla 95.039,78 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 256,64 puan ve yüzde 0,27 artışla 95.039,78 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,10 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 sigorta oldu.

Cuma günü 95.000 puanı test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,30 primle 94.783,14 puandan tamamladı.

SERBEST DEPO HESABI

Piyasa, güne 9 milyar 373 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 832 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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