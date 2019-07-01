Dolar düşüşe geçti

Son aylarda döviz kurları sistematik bir şekilde yükseltildi.

Kurların yükselmesinde dış politikanın da etkisinin büyük olduğu görülüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Zirvesi'nde yaptığı samimi görüşme ve verilen mesajlar bu yükseliş trendini durdurdu.

TRUMP BİZZAT SÖYLEDİ: YAPTIRIM YOK

Trump, Türkiye'ye Rusya'dan satın alınacak S-400'ler için yaptırım uygulanmayacağını söyledi.

Erdoğan, bu sözleri ABD Başkanı Trump'ın ağzından duymanın önemine dikkat çekti.

Piyasalar da bu mesajı ve samimiyeti dikkatle takip etti.

DÖVİZ ÇAKILIYOR

Dolar 5,65 seviyesine kadar düşerken euro 6,41'i gördü.