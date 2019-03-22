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Dolar güne 5,58'den başladı

Dolar, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) açıklaması sonrasında kısa bir düşüşün ardından Trump’ın İsrail açıklamasıyla, tekrar yükselmeye başladı. Türkiye Merkez Bankası ise sessizliğini koruyor.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 12:14..
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Dolar güne 5,58'den başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5,40'lara kadar inen ancak daha sonra yeniden yukarı çıkan dolar, bugün 5,58'i gördü.

Dün 5,42-5,48 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 5,4655'ten tamamladı.

Dolar, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.50 itibarıyla 5,58'i gördü. Kur şu dakikalarda 5,54 civarında hareket ediyor.

Dolar güne 5,58'den başladı

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri'nin hakimiyeti ile ilgili yaptığı "İsrail'in egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması da doları etkiledi.

Euro/TL de 6,28 civarında işlem görüyor.

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