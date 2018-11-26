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Dolar son üç ayın en düşük seviyesinde

Ekonominin iyileşmesi süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolar/TL endeksi bugün 5,22 ile son üç ayın en düşük seviyesini gördü.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 15:06..
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Dolar son üç ayın en düşük seviyesinde

Dolarda yaşanan düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı kırmızı renkte kapatan dolar bugün haftaya yine düşüşle başladı. Saat 14:55 itibarıyla dolar, son üç ayın en düşük seviyesini gördü. 5,19 seviyelerine kadar gerileyen doların yeni direnç noktası 5,10 olarak görülüyor.

Dolar son üç ayın en düşük seviyesinde

DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Özellikle, Türkiye'de yaşanan ekonomiye istikrar kazandırma sürecinde alınan önlemler, meyvelerini vermeye devam ederken ekonomi uzmanları doların düşüşünün devam edeceğini belirtiyor.

Özellikle yakın vadede 5,08-05 bandına ulaşılması beklenen dolar yeni yıla düşüşle girdiği taktirde trendini bozmayacağı düşünülüyor.

Dolar son üç ayın en düşük seviyesinde

EURO DA ERİYOR

Dövizde yaşanan düşüş yalnızca dolar ile de sınırlı değil. Euro değerlerinde de düşüş trendi devam ederken, bugün 14:55'te dolar TL karşısında 5,91 seviyelerine kadar geriledi.

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