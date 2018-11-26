Dolar son üç ayın en düşük seviyesinde

1 Fransa'da olayların sebebi: 9 liralık dizel Fransa'da meydana gelen olaylar büyük bir kaosa dönüştü. Adeta bir iç çatışmanın yaşandığı ülkede tüm bu olayların sebebi dizelin 9 liraya dayanmış olması.

2 Kim Kardashian: Ergenliğimde asiydim Kim Kardashian, eski eşi Damon Thomas ile uyuşturucu etkisi altında evlendiğini itiraf etti.

3 Bir aşk hikayesi: Zeynep Kamil Hastanesi İstanbul’da dünyaya gelen bebeklerin, belki de yarısının doğduğu Zeynep Kamil Hastanesi’nin isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Gelin bu dokunaklı hikayeyi okuyarak yaşayalım...

4 Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son veriyor Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son verilmesi ve hukuki varlığının tasfiyesi için mahkemeye başvurulacağını açıkladı

5 Drone ile gözetleniyorsun deyip 24 bin lira dolandırdılar Kastamonu'da bir kişi, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan ve "drone ile gözetleniyorsun" diyen şüpheli tarafından dolandırıldı.

6 Erdoğan-Katar Şeyhi görüşmesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.