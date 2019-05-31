Dolar ve petrolün düşüşü benzine yansımadı

Dolar /TL yönünü aşağı çevirdi. Hal böyle olunca dünya piyasasındaki ham petrol fiyatlarının gerilemesi ile birliktede akaryakıt fiyatları da geriliyordu.

Dün de 64,97 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı günü 65,19 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,06 düşüşle 64,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,08 dolardan alıcı buldu.

DÜŞÜŞLER BENZİNE ETKİ ETMEDİ

Ancak şu ana kadar pompaya indirimler vatandaşa yansımadı. Benzine yapılan zamlarda dolar ve petrolin artışına bağlanması üzerine, vatandaşlar da benzin fiyatlarında düşüş bekliyor.