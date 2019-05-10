taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1226
Euro
6.8888
Altın
1288.54
Borsa
88909.21
Gram Altın
253.565

Doların 6,25'ten geri dönmesinin sebebi

Gece döviz kurunun bir miktar geri gelmesinin sebebiyle ilgili Reuters, kamu bankalarındaki satışı gerekçe gösterdi.

REUTERS | 10.05.2019 - 15:38..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Reuters'a bilgi veren kaynaklar kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satış gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

6.25'E YAKLAŞTI

Dolar/TL, dün 6.2460 seviyesini test ettikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımlarının da desteğiyle gece saatlerinde yönünü aşağı çevirmeye başladı.

Doların 6,25'ten geri dönmesinin sebebi

GECE GERİLEME OLDU

Saat 04:00 itibarıyla piyasalarda kuvvetlenen kurdaki düşüş eğilimi yaklaşık 20-25 dakika içinde dolar/TL'yi 6.16'dan 6.0515'e çekti. Kur bugün saat 11:25'de 6.1350 seviyesinde işlem görüyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir kaynak, "Ziraat başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla satış gerçekleştirildi. Bu kanalla kurdaki artış durdurularak kurun bir miktar geri gelmesi hedeflendi" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlü piliç markası sahibine FETÖ'den hapis

Ünlü piliç markası sahibine FETÖ'den hapis

115
Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

104
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu

1221
Yiğit Bulut'un dolar öngörüsü tutmadı

Yiğit Bulut'un dolar öngörüsü tutmadı

446
Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net kârı

Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net kârı

243
Nagehan Alçı'ya göre YSK'nın kararı tutarlı değil

Nagehan Alçı'ya göre YSK'nın kararı tutarlı değil

443
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara hakaret davası

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara hakaret davası

194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir