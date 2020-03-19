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Dolar 19 ay sonra 6.50'yi geçti

Dünya borsalarında sert düşüşler devam ederken, yurt içi piyasalarda dolar/TL kuru ise 2018 yılı Ağustos ayından itibaren ilk kez 6.50'nin üzerine çıktı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 10:38..
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Küresel piyasalarda koronavirüs etkilerine karşı paketler ve tedbirler arka arkaya geliyor. Ancak paketler de tansiyonu düşürmeye yardımcı olmuyor.

ABD ve dünya borsaları da artan riskler ve paketlerin etkili olmayacağına yönelik endişeler nedeniyle sert düşüşlerini sürdürüyor.

ABD BORSASI DEĞER KAYBEDİYOR

ABD borsalarındaki bu kapanışın ardından bu sabah saatlerinde, ABD vadeli endeksleri de yüzde 3'ün üzerinde değer kaybediyor.

Dolar 19 ay sonra 6.50'yi geçti

DOLAR/TL KURU 19 AY SONRA 6.50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Yurt içinde dün piyasalar kapandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs tedbirleri, piyasalara yansıdı.

Dolar/TL kuru, 19 ay sonra 6.50'nin üzerine çıktı.

Dolar 6.5025 seviyelerinde, euro/TL ise 7.0820 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL kuru son olarak 2018 Ağustos ayının son günlerinde 6.50 seviyelerinin üzerine tırmanmıştı.

PETROL FİYATLARI SON 17 YILIN DİBİNE İNDİ

Öte yandan, koronavirüs salgını petrol tüketiminde zayıflamaya neden olarak petrol piyasalarını da olumsuz etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 14 değer kaybederek, 24.67 dolara geriledi.

Böylece petrol fiyatı 2003'den bu yana ilk kez varil başına 25 doların altını test etti.

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