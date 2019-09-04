Dolgulara elveda: Diş minesini büyüten jel üretildi

Diş minesi, dişlerin sert dış yüzeyi olmakla birlikte vücudumuzdaki en sert dokulardan biridir. Ancak bu dokular, yiyecek ve içeceklerde bulunan belirli asitlere sürekli maruz kaldığından zamanla bozularak çürümeye başlıyor. Günümüzde ise diş minelerinin çürüyen yerlerini doldurabilmek için diş dolguları kullanılıyor, ancak bu dolgular yıllar içerisinde gevşeyebiliyor.

Karmaşık dokusu nedeniyle şimdiye kadar diş minelerini yeniden oluşturmak için hiçbir yöntem geliştirilememişti, ancak Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir araştırma ekibi diş minelerini onarıp yeniden oluşturan bir jel geliştirdiğini açıkladı.





Bilim insanları, diş minesi içerisinde bulunan iki mineral olan kalsiyum ve fosfat iyonlarını, trimetilamin içeren alkolik bir çözelti haline getirerek hasarlı diş örneklerine uyguladılar. 48 saat sonra dişe uygulanan jel, yaklaşık 3 mikrometre kalınlığında yeni bir mine tabakası oluşturdu.

İNSANLARDA DA KULLANILACAK

Araştırma ekibinden Dr. Zhaoming Liu, ''Farklı maddeler içeren diş dolgularını kullanmadan, diş minesini kendiliğinden büyütmek istiyoruz. Eğer birkaç yıl içinde sorunsuz bir şekilde ilerlersek, oluşturduğumuz bu jeli insanlarda da denemeye başlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarının geliştirdiği bu jel, sadece çürüyen diş kısımlarını onarmakla kalmayacak, aynı zamanda diş minesini yeniden oluşturarak diş çürümesini tamamen ortadan kaldıracak.

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