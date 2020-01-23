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Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteyi dolgu malzemesi yapmışlar

Milli Saraylar İdaresine bağlı Dolmabahçe Sarayı'nın Süfera Salonu'nda devam eden restorasyon çalışmaları sırasında, duvar sıvasının altından asırlık gazete parçaları çıktı.

AA | 23.01.2020 - 07:35..
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Osmanlıca ve Fransızca gazete parçalarının, Sultan V. Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen onarım sırasında dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteyi dolgu malzemesi yapmışlar

OSMANLI DEVLETİ'NİN İLK UÇAKLARINDAN BAHSEDİLİYOR

Osmanlıca gazete sayfalarının okunabilen kısımlarında Osmanlı Devleti'nin ilk iki uçağı "Osmanlı" ve "Prens Celaleddin" hakkında bilgi verilirken, "Prens Celaleddin" uçağının Beyrut'tan Şam'a yaptığı uçuşun sorunsuz olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteyi dolgu malzemesi yapmışlar

190'LU YILLARDAN KALMA

Gazetenin basım tarihinin, 1910'lu yılların başına denk geldiği düşünülürken, dolgu malzemesi olarak kullanılan Fransızca gazetenin ise okunabilen bir köşesinde 1917 tarihi görülüyor.

Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteyi dolgu malzemesi yapmışlar

YAĞLI BOYALI ESKİZ HATIRA

Süfera Salonu'ndaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarında ayrıca duvardaki boya katmanlarının altında tespit edilen ve yağlı boya ile çizildiği anlaşılan eskiz şeklindeki erkek portresinin de saray kalemkarlarının tarihe bıraktığı bir hatıra olabileceği düşünülüyor.

Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteyi dolgu malzemesi yapmışlar

Devam eden restorasyon çalışmalarında daha önce de dikkati çeken ayrıntılar ortaya çıkmış ve salona açılan "elçi kabul odası"nın çatı arasında Osmanlıca not bulunmuştu. Ahşap çatı makasının üzerine kurşun kalemle yazılan ve ancak bir kısmı okunabilen notun "Bekçi Yunus"a ait olduğu anlaşılmıştı.

Dolmabahçe Sarayı'nda gazeteyi dolgu malzemesi yapmışlar

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