Cumhuriyetin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde, Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı.

YILIN EN UZUN MESAİSİ YAPILDI

Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde yılın en uzun mesaisini yaparak bir rekora ulaştı. Sabah saat 7.30’da ziyaretçilere açılan Hazine Kapı, akşam 17.30’da kapandı. Son ziyaretçilerin Atatürk’ün vefat ettiği 71 numaralı odadan çıkmasıyla, Saray’daki anma programı saat 19.00’da sona erdi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bu yılki 10 Kasım ziyaretlerinde kadın-erkek, genç-yaşlı hatta yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancıların da ilgi göstermesiyle sayının on binlere ulaştığı belirtildi.

İstiklal mücadelemizin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefat ettiği odada anmak isteyenler, metrelerce uzayan kuyruğa ve bekleme süresine aldırmadan sıranın kendisine gelmesini bekledi.

Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı

ENGELLİ ZİYARETÇİLERE DESTEK

Engelli ve yürümekte zorluk çeken yaşlı ziyaretçiler de Atatürk’ün odasını ziyaret edebilme ayrıcalığını yaşarken; yaşlı ve engelli kişilere, ziyaretleri boyunca Milli Saraylar görevlilerinin eşlik ettiği belirtildi.

ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI

10 Kasım'da yılın en yoğun gününde Dolmabahçe Sarayı'nı 105 bin kişi ziyaret ederken; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 10 Kasım 2019 mesaisini 205 kişilik ekiple gerçekleştirdiğini de belirtti.