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Dolmabahçe Tüneli'nde magandanın kazası

Tek teker üstünde gitmek isterken motoru elinden kaçıran kişi yaralanmaktan mucizevi bir şekilde kurtuldu.

İHA | 22.05.2019 - 10:50..
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İstanbul Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde motosikletliyle yolda giden Emrullah M., birlikte seyrettiği arkadaşlarına şov yapmak istedi.

Genç sürücü bir süre sonra motosikletiyle tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.

HAKİMİYETİ KAYBETTİ

Ancak sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, motosikleti ise metrelerce sürüklendi. Yerden kalkan genç koşarak sürüklenen motosikletlinin peşinden koştu. Kaza anı ve sonrası ise kask kamerasına yansıdı.

Dolmabahçe Tüneli'nde magandanın kazası ViDEO

Dolmabahçe Tüneli'nde magandanın kazası

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