İstanbul'un çeşitli ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarına yansıdı.

Kazaların yanı sıra MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde, aracını düğün konvoyunun önüne kırarak yolu trafiğe kapatan bir dolmuş sürücüsünün, evlenen çiftten zarf istemesi dikkat çekti.

YAYA BİR ANDA YOLA FIRLADI

İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy'de bir yaya, akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Yaya bir anda yola fırlıyor, otomobil şoförü durmayı başaramayarak yayaya çarpıyor. Yaya, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlıyor. Yere düştüğünde ise başka bir araç üzerinden geçiyor.

Dolmuş gelin arabasından zarf alabilmek için yolu kapadı VİDEO



KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞAÇA ÇARPTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında ise bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan ağaca çarparak duruyor. Sürücü ise çarpmanın etkisiyle yere savruluyor.

DOLMUŞ SÜRÜCÜSÜ ZARF ALMAK İÇİN TRAFİĞİ KAPATTI

Kameralara kazaların yanı sıra ilginç bir görüntü yansıdı. Küçükçekmece'de, aracını düğün konvoyunun önüne kırarak yolu trafiğe kapatan bir dolmuş sürücüsü, evlenen çiftten zarf istedi.