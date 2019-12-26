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Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, kenti beyaza bürürken, vatandaşlar yağışın durmasının ardından sokağa inerek ince taneli yağan doluyu kar zannetti.

İHA | 26.12.2019 - 06:24..
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Kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Konyaaltı ilçesi Akkuyu ve Toros Mahallelerinde saat 22.00 sıralarında sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yol kenarlarında biriken dolu sokakları beyaza bürüdü.

Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

DOLUYU KAR SANDILAR

Yağışın durmasıyla evlerinden çıkan vatandaşlar ve çocuklar, ince taneli doluyu kar zannetti. Çocuklar, doluyla oynamanın keyfini yaşarken, bazı vatandaşlar fotoğraf çekmeyi, bazıları da doluyu poşetlere koyarak evine götürmeyi tercih etti.

Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

POŞETLEYİP EVİNE GÖTÜRDÜ

Doluyu kar zanneden vatandaşlardan İzzet Demir, “Birden başladı, bayağı da yağdı. Herkes şaşırdı. Vanlıyım, 30 senedir kar görmedim. Poşetle toplayıp eve götüreceğim” dedi.

Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

13 yaşındaki Eyüpcan Doğan da, markete çıktığı sırada karşılaştığı manzaradan dolayı çok sevindiğini söyledi.

Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

Doluyu kar sanan Antalyalıların sevinci yarım kaldı

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