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Domalan mantarının kilosu 80 lira

Konya'da kilo fiyatı 40 ile 80 lira arasında değişen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor.

DHA | 22.05.2019 - 13:27..
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Domalan mantarının kilosu 80 lira

Konya'nın Ereğli ilçesinde, bahar mevsiminde araziye çıkanlar, altın arar gibi domalan adı verilen mantarı arıyor. Kilo fiyatı 40 ile 80 lira arasında değişen domalan mantarını bulmak için taş ve otların altlarına kadar bakılıyor.

AFRODİZYAK ETKİLİ MANTAR

Patates yumrusuna benzeyen domalan mantarının kırmızı et kadar besleyici proteini ve lif kaynağı ile afrodizyak etkisi olduğu belirtiliyor.

Domalan mantarının kilosu 80 lira

"DOMALAN BİZİM İÇİN ALTIN DEĞERİNDE"

Beyören sakinlerinden Ufuk Özdemir, Şevket Duran ve Osman Aldemir de arazide adım adım ilerleyerek, altın arar gibi domalan mantarı aradı. Kilosu 40- 80 liradan satılan mantarın kendileri için altın değerinde olduğunu belirten Özdemir, ''Domalan, bizim için altın değerindedir. Dağda organik olarak yetişiyor. Bizler de bu mevsimde çıkıp, topluyoruz. Mahallemizden çoluk çocuk herkes bu bölgelerde domalan mantarı toplar. Biz kilosunu 40 ile 50 liraya ihracatçı firmalara satıyoruz. Onlar da 80 liraya özellikle Arap ülkelerine ihraç ediyor. Bazı ilaçlarda da kullanıldığını öğrendik'' diye konuştu.

Domalan mantarının kilosu 80 lira VİDEO


Domalan mantarının kilosu 80 lira

TADI KIRMIZI ETE BENZİYOR

Tadının kırmızı et lezzetinde olduğunu belirten Özdemir, ''Lezzetli olduğu için çok fazla rağbet görüyor. Bol proteinli ve sağlık açısından da birçok faydasının olduğunu biliyoruz" dedi. Ufuk Özdemir, günlük 5 ile 15 kilo arasında mantar topladığını da dile getirdi.

Domalan mantarının kilosu 80 lira

Domalan mantarının kilosu 80 lira

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