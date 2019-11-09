Domaniç Dağları'ndan rengarenk sonbahar görüntüleri

Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar olan ve oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, kayın, meşe ve çam ağaçlarının yer aldığı, Domaniç Dağları havadan görüntülendi.

Ormanlık alan büründüğü sarı, yeşil ve kızıl renklerle görenlere adeta görsel bir şölen sunuyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Adeta kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler, bu ormanı tercih ediyor.



