Domates fiyatları artışı Irak ve İran'a bağlandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde domatesin üretim fiyatı bir gün içerisinde 4.5 TL'den 5.3 TL'ye yükseldi. Fiyatların belirlenmesinde kilit rol oynayan Kumluca Merkez Toptancı Hali'nde, ısınan havalara rağmen fiyat düşüşü değil fiyat artışı görüldü.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, bu dönemde düşmesi beklenen sebze fiyatlarının daha da yükselmesinin sebebini İran ve Irak pazarlarına bağladı.

IRAK'TAN GELEBİLECEK TALEBE BAĞLI

Özellikle domates fiyatlarının son bir gün içerisinde yüzde 32'lere varan oranlarda arttığına işaret eden Tavşan, bu durumun üretimde beklenen artışın bir türlü gerçekleşememesiyle Irak'tan gelebilecek talepten kaynaklandığını belirtti.

Üreticilerin 12 Mart'ta Kumluca Toptancı Hali'nde kilosunu 2 lira 80 kuruştan satışa sunduğu domatesin fiyatı, 14 Mart'ta 4 lira 70 kuruşa kadar yükseldi.

Oval ve Enjoy domatesin kilosu 4.5 liradan 5.3 liraya, Elika domates 3 lira 60 kuruştan 4 lira 20 kuruşa ve Salkito domatesin fiyatı da 5 liradan 5.5 liraya çıktı.

TEZGAHTA 13 LİRA OLUR

Tavşan, tarladan çıkan sebzenin şehre bir dizi maliyetle ulaştırılabildiğini belirterek, "Kumluca'da üretici sebzeyi 8 liradan satmışsa Ankara'da manav tezgahına düştüğünde en az 13 lira olur. Üstelik manav para kazanamaz. Onun da kârını ekleyip satması gerekiyor" dedi.