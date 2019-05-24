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Domates fiyatlarındaki düşüş tüketiciyi üzdü

Vatandaşlar domatesi ucuz yemeye başladı ancak tüketiciler fiyatların düşük olması yüzünden yeterince kazanamamaktan şikayetçi.

AA & Ensonhaber | 24.05.2019 - 08:59..
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Ülke genelinde fiyatlarıyla cep yakan domates fiyatlarında hava şartlarının düzelmesiyle büyük düşüşler yaşandı.

Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi'ne göre domatesin hal fiyatı 1 lira 10 kuruş seviyesinde. Bu ayın başında bu fiyat 2 katıydı.

Salkım domates de 5 lira seviyesinde 2 lira seviyesine indi.

Fiyatlardaki bu düşüşler vatandaşları sevindirdi.

Domates fiyatlarındaki düşüş tüketiciyi üzdü

"ZARARA UĞRUYORUZ"

Ancak şimdi de üretici domates fiyatlarındaki düşüşten şikayetçi oldu. Üreticiler domatesin kendilerine olan maliyetinin 1 liranın üzerinde olduğunu bu şartlarda domates satmanın zarara uğrattığını söylüyor.

DEVLET DESTEĞİ İSTİYORLAR

Domatesin pahalı olduğu dönemde daha fazla kazandıklarını söyleyen tüketiciler devlet desteği bekliyor. Öte yandan vatandaş domates fiyatlarından memnun hale gelmişken tüketiciden gelen şikayetler tedirgin ediyor.

Domatesin market fiyatı 7 lira seviyelerinden 3- 3,5 lira seviyelerine düştü.

Domates fiyatlarındaki düşüş tüketiciyi üzdü

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