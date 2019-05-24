Domates fiyatlarındaki düşüş üreticiyi üzdü

Ülke genelinde fiyatlarıyla cep yakan domates fiyatlarında, hava şartlarının düzelmesiyle büyük düşüşler yaşandı.

FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi'ne göre, domatesin hal fiyatı 1 lira 10 kuruş seviyesinde. Bu ayın başında bu fiyat 2 katıydı.

TÜKETİCİ MUTLU

Salkım domates de 5 lira seviyesinden 2 lira seviyesine indi.

Fiyatlardaki bu düşüşler vatandaşları sevindirdi.

"ZARARA UĞRUYORUZ"

Ancak şimdi de üretici, domates fiyatlarındaki düşüşten şikayetçi oldu. Üreticiler, domatesin kendilerine olan maliyetinin 1 liranın üzerinde olduğunu, bu şartlarda domates satmanın zarara uğrattığını söylüyor.

DEVLET DESTEĞİ İSTİYORLAR

Domatesin pahalı olduğu dönemde daha fazla kazandıklarını söyleyen tüketiciler, devlet desteği bekliyor. Öte yandan vatandaş domates fiyatlarından memnun hale gelmişken, tüketiciden gelen şikayetler tedirgin ediyor.

Domatesin market fiyatı 7 lira seviyelerinden 3- 3,5 lira seviyelerine düştü.