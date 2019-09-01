Dominik Cumhuriyeti, Ankara'da büyükelçilik açtı

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan açılışta konuşan Serulle, devleti ve Dominik halkı adına, gösterilen dayanışmadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetine selamlarını ve şükranlarını iletti.

Serulle, ülkesinin bayrağını Türkiye'de ilk kez dalgalandırmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğini açma ve barış ülkesi Türkiye'ye ilk Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak tayin edilme şerefine eriştim." ifadesini kullandı.

"KUVVETLİ SİYASİ TALEP VARDI"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da Türk hükümeti adına Serulle'ye görevinde başarılar dileyerek, Dominiklerin Karayip bölgesinde ikinci en büyük ülke ve bölgesel çapta gelişen ekonomiye sahip olduğunu belirtti.

İlişki ve iş birlikleri bir üst seviyeye yükseltmek açısından ülkelerin büyükelçilik açmalarını "kuvvetli siyasi taleplerine" bağlayan Önal, bu açılışların büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Önal, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğini de 2013'te açtığını anımsattı.

"TİCARİ HACMİMİZ 12 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'nin bölgede açtığı büyükelçilikler ve bölge ülkelerinin de Türkiye temsilcilikleri vasıtasıyla toplam ticari hacmin son 15 yılda artış gösterdiğine dikkati çeken Önal, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak Dominik Cumhuriyeti ile hem ikili hem de uluslararası organizasyonlar marjında ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Birçok çehreden çalışarak iş birliklerimizi derinleştirmek için iyi kadrolarımız var. Dünya küreselleşti. Kimse, iklim değişikliği, terörizm gibi malum trendlerden muaf değil.

Ülkelerimiz arasında daha fazla sinerji için daha fazla sebeplerimiz var. İkili ticari hacmimizi kalkındırmak için de büyükelçilikler etkilidir. Latin Amerika ve Karayipler'e ticari hacmimiz yaklaşık son 15 yılda 1,5 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi, tabii ki daha atılacak çok adım var. Bu temsilcilikler vasıtasıyla iş birliğimizi kurumsallaştırılmış ve yapısallaştırılmış usullerle ilerletmeyi ümit ediyoruz."

Konuşmaların ardından, büyükelçilik binasının önündeki bayrak direğine Dominik Cumhuriyeti bayrağı çekildi.

Bando orkestrasının dinleti sunduğu açılışta, Ankara Kulübü Derneği seymen gösterisi yaptı.

10 MİLYONU GEÇEN NÜFUSU VAR

Dominik Cumhuriyeti'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, daha önce Türkiye'ye akredite olarak faaliyet gösteriyordu.

Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliği Ekim 2013'te faaliyete başladı. Türkiye Büyükelçisi olarak Didem Ela Görkem Gökçe Aralık 2017'den bu yana görev yapıyor.

Yaklaşık 50 bin kilometrekarelik yüz ölçüme sahip ülkenin 10 milyonu aşkın nüfusu bulunuyor.