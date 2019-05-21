taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Dominik’te helikopter düştü

Düşen helikopterde, aralarında ülkenin ünlü iş insanı Heriberto Medrano’nun da bulunduğu 3 kişi, kazada hayatını kaybetti.

DHA | 21.05.2019 - 22:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dominik Cumhuriyeti’nde, içerisinde 3 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Düşen helikopterden kurtulan olmadı.

Yerel medya, La Vega'dan yerel saatle 10.00’da havalanan Bell 206B JetRanger II tipi helikopterin, Puerto Plata International Havalimanı'na seyir halindeyken Munoz şehri sınırlarına düştüğünü duyurdu.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Meydana gelen kazada, helikopterde bulunan iş insanı Heriberto Medrano ve iki kişinin hayatı kaybettiği belirtildi.

Kaza sonrası olay yerine giden itfaiye ekibi, yanan helikopteri söndürdü. Kazanın nedeni araştırılıyor.

İŞ DÜNYASI YASTA

Yerel medya, Heriberto Medrano’nun ülkenin en büyük iletişim sektörü firmalarından olan Grupo Medrano’nun sahibi olduğunu; iş insanının ölümünün, başta iş dünyası olmak üzere ülkede büyük üzüntüye neden olduğunu yazdı.

Dominik’te helikopter düştü

Dominik’te helikopter düştü

Dominik’te helikopter düştü

Dominik’te helikopter düştü

Dominik’te helikopter düştü

Dominik’te helikopter düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

Yargıtay sigorta için göstermelik çalışanlara dur dedi

197
Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

Ayşenur Arslan'dan mutluluktan uçuyorum selfie'si

518
Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

562
Binali Yıldırım: Afla ilgili çalışma sürüyor

Binali Yıldırım: Afla ilgili çalışma sürüyor

588
Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

Sakarya'da kaza yapan araç karşı şeride uçtu

263
Türk-İş grev çağrısı yaptı

Türk-İş grev çağrısı yaptı

300
Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir