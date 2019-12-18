Domuz avında arkadaşını vurdu serbest kaldı

Zonguldak'ta dün öğle saatlerinde Köroğlu köyündeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, 3 arkadaş domuz avına gitti.

İddiaya göre Onur Altunay'ı çalılık alanda domuz sanan arkadaşı Osman A. ateş etti. Altunay, av tüfeğinden çıkan saçmanın göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunay, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayın ardından gözaltına alınan Osman A., jandarmadaki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.