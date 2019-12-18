taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9272
Euro
6.5918
Altın
1475.62
Borsa
110574.68
Gram Altın
281.243
Bitcoin
41276.84

Domuz avında arkadaşını vurdu serbest kaldı

Domuz avında arkadaşı Onur Altunay'ı , kazara av tüfeğiyle vurarak yaralayan Osman A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA | 18.12.2019 - 21:44..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ta dün öğle saatlerinde Köroğlu köyündeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, 3 arkadaş domuz avına gitti.

İddiaya göre Onur Altunay'ı çalılık alanda domuz sanan arkadaşı Osman A. ateş etti. Altunay, av tüfeğinden çıkan saçmanın göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunay, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayın ardından gözaltına alınan Osman A., jandarmadaki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Domuz avında arkadaşını vurdu -1

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı

Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı

205
Dolar 5,90'ın üzerine çıktı

Dolar 5,90'ın üzerine çıktı

447
Simit Sarayı'nın devlete satışını durduran telefon

Simit Sarayı'nın devlete satışını durduran telefon

190
Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

780
Ekrem İmamoğlu Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşı

Ekrem İmamoğlu Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşı

950
Tarım Bakanlığı, şeker ithalatına açıklık getirdi

Tarım Bakanlığı, şeker ithalatına açıklık getirdi

244
Sakarya'da bebek sandalyesine çarpan garsonu darbettiler

Sakarya'da bebek sandalyesine çarpan garsonu darbettiler

354
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir