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Domuz avında kazara kardeşini öldürdü

Ordu'da yaban domuzu avına giden A.E. iddiaya göre, kazara ateş alan tüfeğiyle ağabeyi Bahtiyar E.'yi (45), vurarak öldürdü.

DHA | 15.12.2018 - 02:02..
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Gölköy ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Bahtiyar E.(45) ve kardeşi A.E.'nin de aralarında bulunduğu grup domuz avı için ormana gitti.

TÜFEĞİ KAZAYLA ATEŞ ALDI

İddiaya göre, A.E.'nin kazayla ateş alan tüfeğinden çıkan mermi, ağabeyi Bahtiyar E.'ye isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Bahtiyar E., olay yerinde hayatını kaybetti.

Bahtiyar E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili A.E. ve 5 arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Domuz avında kazara kardeşini öldürdü

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