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Domuz bağı yapıp çuvallayıp kaçtılar

Afyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak bulunan cesedin, çobanlık yapan Afganistan uyruklu Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi.

İHA | 06.01.2020 - 15:17..
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Afyonkarahisar kent merkezindeki kiralık bir evden 20 Aralık'ta kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri, ev sahibi Abdullah G.'ye haber verdi.

Abdullah G., anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalın içinde ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, domuz bağı yapılarak, başı aşağı gelecek şekilde çuvala konulmuş erkek cesedi buldu.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Yapılan incelemede, cansız bedenin, Gebeceler beldesinde çobanlık yapan Afgan Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi. Mohammedi'nin 11 gün önce öldüğü tespit edildi.

Mohammedi'nin çürümeye başlayan cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 740 saatlik güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceledi. Titiz çalışma sonucu Afganistan uyruklu Z.A. adlı kadın ile U.R. ve Z.R. adlı erkek şüpheliler belirlendi. Ekipler, 3 kişinin yakalanması için harekete geçti.

ANKARA'DA YAKALANDILAR

Şüphelilerin, 10 Aralık'ta Ankara'ya kaçtığı belirlendi. Takibe alınan 3 şüpheli, 3 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Domuz bağı yapıp çuvallayıp kaçtılar

YARALAYIP BAZANIN İÇİNDE ÖLMESİNİ BEKLEDİLER

Cinayeti itiraf ettiler Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinde; cinayeti itiraf etti. U.R. ve Z.R., Farid Mohammedi ile Z.A. yüzünden sürekli sorun yaşadıklarını anlattı. Şüpheliler, Mohammedi'yi eve çağırdıklarını, geldiğinde sopayla başının arka kısmına vurarak, yere düşürdüklerini, ellerini ve ağzını bağlayıp, dövdükten sonra cebinden telefonunu, sigarasını ve paralarını alarak, bazanın içine koyduklarını, ertesi gün öldüğünü anladıktan sonra da çuvala koyup, götürmeye çalıştıklarını; ancak kan aktığı için götüremediklerini söyledi.

Domuz bağı yapıp çuvallayıp kaçtılar

İTİRAF ETTİLER

Olayı birlikte gerçekleştirdiklerini belirten şüpheliler, daha sonra taksiyle gece vakti Ankara'ya kaçtıklarını anlattı. Şüpheliler, evde bulunan kanlı sopayı olayda kullandıklarını da itiraf etti. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan U.R., Z.R. ve Z.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

TAKSİCİYE DE CEZA

Şüphelileri Ankara'ya götüren taksiciye, 'yol izin belgesi ve kimliği olmayan yabancı uyruklu yolcu taşımak' suçundan 5 bin 660 liralık idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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