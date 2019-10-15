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Domuz eti ile havalimanına giden kadın geri gönderildi

Sydney Havalimanı'nda valizindeki 4.6 kilo domuz etini beyan etmeden Avustralya'ya sokmaya çalışan 45 yaşındaki Vietnamlı kadın, vizesi iptal edilerek ülkesine geri gönderildi.

AA | 15.10.2019 - 09:31..
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Tarım Bakanı Bridget McKenzie, valizindeki domuz etiyle bazı yiyecekleri bildirmeden Sidney Uluslararası Havalimanı'ndan Avustralya'ya giriş yapmak isteyen 45 yaşındaki Vietnamlı kadının vizesinin iptal edildiğini ve 3 yıl boyunca geri dönmesinin yasaklandığını açıkladı.

'VİRÜS RİSKİ VARDI' İDDİASI

Sınır dışı edilen kadının bildirmediği 4.6 kilo domuz etinde, Afrika Domuz Gribi (ASF) virüsünü yayma riski olduğunu hatırlatan McKenzie, "Ülke olarak zararlı ve hastalıksız olan statümüzü güçlü tutmamız gerekiyor." dedi.

Domuz eti ile havalimanına giden kadın geri gönderildi

İLK KEZ BİR ZİYARETÇİNİN VİZESİ İPTAL EDİLDİ

Avustralya'nın yeni karantina yasaları uyarınca, ilk kez bir ziyaretçinin vizesinin iptal edilmesine neden olan olayda, ismi açıklanmayan Vietnamlı kadının valizinde 4.,6 kilo domuz etinin yanı sıra 470 gram yumurta, 1 kilo bıldırcın eti, meyve, sarımsak ve kalamar taşıdığı aktarıldı.

FORMDA BELİRTMELERİ GEREKİYOR

Avustralya yasalarına göre, ülkeye giriş yapmak isteyen tüm yolcuların, valizlerinde ve yanlarında taşıdıkları maddeleri deklarasyon formunda belirtmeleri gerekiyor. Bildirimde bulunmayanlar, ülkeye sokmaya çalıştıkları maddelerle yakalanmaları durumunda sınır dışı edilmelerinin yanı sıra hapis ve para cezasına da çarptırılabiliyor. ASF virüsüne rastlanılmayan Avustralya'da çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 2 milyon 500 bin domuzun haricinde, yaban hayatta 24 milyondan fazla domuz bulunduğu tahmin ediliyor.

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