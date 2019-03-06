Domuz gribinden ölenlerin sayısı 530'a yükseldi

Hindistan'da domuz gribi vakaları artıyor. Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, 3 Mart'a kadar sadece 1 hafta içinde vaka sayısı 2 bin 500'e ulaşırken, toplamda 530 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

SAĞLIK DANIŞMANLIKLARI YAYGINLAŞTIRILDI

NCDC'nin açıklamasında, 24 Şubat ile 3 Mart arasında hastalığa yakalananların sayısında ani bir artış kaydedildiği, 3 Mart'a kadar 17 bin 366 domuz gribi vakası görüldüğü belirtildi. NCDC, hemen hemen tüm eyalette hastalığa yakalananların yapmaları gerekenleri anlatmak için sağlık danışmanlıklarını yaygınlaştırdı. NCDC, 22 Şubat'a kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 379 iken, hastalığı kapanların 12 bini geçtiğini belirtti.