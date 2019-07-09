taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.736
Euro
6.4348
Altın
1392.58
Borsa
98695.44
Gram Altın
256.919

Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

Tarlasına giren domuzlar nedeniyle nöbet tutan şahıs çalılardan gelen hışırtıyı domuz sanınca av tüfeğiyle ateş edince kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu’nun ölümüne neden oldu.

İHA | 09.07.2019 - 04:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı İskenderli köyünde cinayet meydana geldi.

Tarlasına zarar veren domuzlar nedeniyle nöbet tutan Cengiz Pamukçuoğlu, çalılıklardan gelen hışırtıyı domuz zannederek av tüfeği ile ateş etti. Saçmalar, yanına gelen kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu’na isabet etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Şengül Pamukçuoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Haber verilmesiyle gelen jandarma ekipleri, ağabey Cengiz Pamukçuoğlu’nu gözaltına aldı. Şengül Pamukçuoğlu’nun cesedi ise otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağabeyiyle birlikte kalan Şengül Pamukçuoğlu’nun ağabeyine haber vermeden mantar toplamaya gittiği ve ormanlık alandan eve dönerken olayın gerçekleştiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

Domuz sandığı kız kardeşini kazayla vurarak öldürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

57
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

74
Adana'da polise bıçaklı saldırı

Adana'da polise bıçaklı saldırı

22
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

14
Ahlatlılar sıcak havalarda soluğu Van Gölü'nde aldı

Ahlatlılar sıcak havalarda soluğu Van Gölü'nde aldı

3
Libya'da alıkonulan 6 Türk gemici Türkiye'de

Libya'da alıkonulan 6 Türk gemici Türkiye'de

2
Ürgüp’te eski bir otelde ceset bulundu

Ürgüp’te eski bir otelde ceset bulundu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir