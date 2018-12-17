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Domuz sürüsüne dalan araçlar kullanılamaz hale geldi

Edirne Keşan'da otoyola inen domuz sürüsüne çarpan araçlarda, ağır hasar meydana geldi.

DHA | 17.12.2018 - 13:27..
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Dün akşam saat 22.00 civarında, kış aylarında yiyecek için daha fazla geniş alanda dolaşan domuz sürüleri, Edirne-Keşan otoyolu kent merkezi yakınlarına kadar geldi.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Yaklaşık 25 domuzdan oluşan sürüye, otoyolda seyir halinde bulunan 2 araç çarptı. Kazada; 17 GS 201 ve 22 RP 102 plakalı araçlar, hurdaya dönerken, şans eseri her iki araçta bulunan sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Domuz sürüsüne dalan araçlar kullanılamaz hale geldi

"ÇOK KALABALIKLARDI"

Çok sayıda domuz ise telef oldu. Kaza sonrası araç sürücüsü, “Önce önümdeki araç, domuz sürüsüne vurdu. Diğer sürüye de ben vurdum. Çok şükür bizde bir şey yok. Araçlarımızda var. Çok kalabalıklardı” dedi.

Domuz sürüsüne dalan araçlar kullanılamaz hale geldi

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolda telef olan domuzlar nedeniyle trafiği tek şeride düşürdü. Olay yerinden domuzların kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.

Domuz sürüsüne dalan araçlar kullanılamaz hale geldi


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