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Donald Trump, ABC muhabirini rezil etti

ABD Başkanı Donald Trump, kendine soru soran ABD News muhabirine, kanalın geçen gün yaptığı yalan haberi hatırlattı.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 09:20..
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Donald Trump, ABC muhabirini rezil etti

Türkiye'nin Suriye'deki YPG'lilere operasyon başlatması, ABD'nin de bir numaralı gündemi.

Muhabirler de her fırsatta ABD Başkanı Donald Trump'a, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili soru soruyor.

TRUMP, ABC NEWS MUHABİRİNE LAF SOKTU

Trump, kendisine soru soran ABC News muhabirinin sorusuna cevap verirken; "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını, Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayınlayan kanalsınız." dedi.

Donald Trump, ABC muhabirini rezil etti ViDEO

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Donald Trump, ABC muhabirini rezil etti

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