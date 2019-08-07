Donald Trump: Beyaz Saray Google'ı yakından izliyor

Bildiğiniz gibi Google’ın sunduğu çoğu hizmet, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Büyük Güvenlik Duvarı tarafından engellenmişti. Google, bunun üzerine Çin'de tekrar faaliyete geçebilmek için Çinli yetkililerle yakın ilişkiler kuruyor.

Teknoloji yatırımcısı ve Facebook Yönetim Kurulu üyesi Peter Thiel, Google'ın Çin hükümeti ile birlikte çalıştığını iddia ederek, Çin ile Google'ın yakın ilişkilerinin araştırılması gerektiği çağrısında bulunmuştu.

Donald Trump, bütün bu olanlardan sonra Beyaz Saray'ın Google'ı inceleme altına aldığını ve yakından takip ettiğini açıkladı.

Trump, Google CEO’su Sundar Pichai ile tanıştığında, Pichai’nin kendisine Google’ın Çin ordusu ile birlikte çalışmadığını ve başkanlık seçimlerine müdahale etmediğini anlattığını söyledi.

Ancak buna rağmen başta Donald Trump olmak üzere Beyaz Saray, Google'ı oldukça yakından takip ediyor.

GOOGLE AÇIKLAMA YAPTI

Google sözcüsü Riva Sciuto, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Daha önce söylediğimiz gibi, Çin ordusuyla çalışmıyoruz. Siber güvenlik, işe alma ve sağlık gibi pek çok alanda Savunma Bakanlığı dahil olmak üzere ABD hükümetiyle birlikte çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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