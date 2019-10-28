taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7292
Euro
6.3555
Altın
1506.67
Borsa
99838.3
Gram Altın
277.639
Bitcoin
53948.76

Donald Trump beyzbol maçında yuhalandı

ABD Başkanı Trump, Bağdadi'nin ölümü hakkında yaptığı açıklamanın ardından gittiği beyzbol maçında protesto edildi.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 13:07..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Donald Trump beyzbol maçında yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basına yaptığı konuşmada terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin, Suriye'nin İdlib kentinde ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü açıklamıştı.

ALKIŞ BEKLERKEN YUHALANDI

Trump, yaptığı açıklamalar sonrası bu olayı bir zafer olarak gösterirken, halk tarafından alkışlanacağını düşünüyordu. Ancak ortaya çıkan tablo çok farklıydı.

ABD Başkanı Trump, Bağdadi'ye yönelik operasyonun ardından gittiği beyzbol maçında çok sayıda taraftar tarafından yuhalanarak tepki gördü.

Donald Trump beyzbol maçında yuhalandı

''ONU TUTUKLAYIN'' SLOGANLARI

Stadyuma gelen Trump'ın görüntüsü, eşi ve misafirleri ile birlikte dev ekrana yansıtıldığı anda çok sayıda taraftar “Onu tutuklayın” sloganları attı.

Trump, beyzbol maçında yuhalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yer
İdlib'de yaşanan çatışmada ölen DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü yer havadan görüntülendi.
Lübnan'daki protestolarda insan zinciri oluşturuldu
Hükümetin yeni uygulamaya koymayı planladığı vergi politikalarını protesto etmek isteyen on binlerce Lübnanlı, 170 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.
Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek
George Soros, ABD Başkanlığı seçiminde Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ı destekleyeceğini açıkladı.
Meksika'da Ölüler Günü festivali düzenlendi
İspanyollar ve Latin Amerikalılar tarafından kutlanılan 'Ölüler Günü' festivali, Meksika'da kutlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

176
Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

370
Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

101
Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

112
Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

310
Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici

Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici

46
ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir