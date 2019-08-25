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Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

Merkel ve Macron'la görüşmelerinde ilginç pozlar veren Boris Johnson Trump'la buluşmasında da aynı tavrını sergiledi.

Haber Merkezi | 25.08.2019 - 11:20..
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Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'nın yer aldığı G7 Zirvesi, Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde devam ediyor.

Toplantıda bugün ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Boris Jonhnson bir araya geldi.

BORİS İLGİNÇ POZLARINA DEVAM ETTİ

Daha önce Almanya Başbakanı Angele Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la temaslarında ellerini arkadan bağlayan; Macron'la karşılıklı otururken ayağını sehpaya koyan Johnson, yine aynı tavırlarına devam etti.

Boris Johnsson Trump'la merdivenlerde poz verirken; bir elini cebine soktu diğerini de beline koydu.

Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

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