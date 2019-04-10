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Donald Trump dünyaca ünlü festival için harekete geçti

ABD başkanı Donald Trump, Türk ünlülerin de katıldığı, dünyanın en büyük festivali olan Burning Man festivaline karşı çıktı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 09:07..
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Yaptığı her adım olay olan ABD başkanı Donald Trump şimdi de festivaller için harekete geçti.

ABD başkanı Donald Trump yönetiminin projesi kapsamında, geçtiğimiz ay Nevada Arazi Yönetimi Bürosu, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu sundu ve Burning Man Festivali'nin de düzenlendiği alana bazı yenilikler getirileceğini duyurdu.

ÇEVRECİ VE AYKIRI FESTİVAL

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl ağustos ve eylül döneminde düzenlenen ve 9 gün süren Burning Man Festivali, 1986'dan beri düzenleniyor. Pek çok partinin olduğu ve ünlü DJ'lerin yer aldığı Burning Man Festivali, her ne kadar çılgın olsa da ABD'nin en çevreci festivallerinden sayılıyor.

Donald Trump dünyaca ünlü festival için harekete geçti

ŞEYMA BUNA ÜZÜLECEK

Karavanlarda ya da çadırlarda kalan festivalciler, her gün karavanı temizliyor, yemeğini ayarlıyor ve tek bir çöp dahi bırakmıyor. Festival Şeyma Subaşı, Süreyya Yalçın ve Oğulcan Engin ünlü isimlerin gitmesiyle Türkiye'de de oldukça tanınmıştı.

Donald Trump dünyaca ünlü festival için harekete geçti

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER DE ORADA

Dünyadan Paris Hilton, Shanina Shaik, Cara Delevingne, Alessandra Ambrosio gibi pek çok yıldız da festivalin müdavimlerinden.

Donald Trump dünyaca ünlü festival için harekete geçti

TRUMP ALANA DUVAR İNŞA EDECEK

Trump, bu ünlü yıldızların katıldığı festivale karşı çıktığını açıkça bildirdi. Mashable'da yer alan habere göre Trump yönetimi festivalin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda kalın bir duvar inşa etmek istiyor. Nevada Arazi Yönetimi Bürosu, festivalin organizatörlerine, alanı beton bariyerle çevirmeleri, özel güvenlik gücü kiralamaları tavsiyesinde bulundu.

Donald Trump dünyaca ünlü festival için harekete geçti

KABUL ETMEZLERSE FESTİVAL İPTAL

Festival organizatörleri ise buna sert çıkarak bunun festivalin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise bu konuda rest çektiği ve bu kuralların kabul edilmemesi durumunda festivali iptal ettirebileceğini söylendi.

Donald Trump dünyaca ünlü festival için harekete geçti

Donald Trump dünyaca ünlü festival için harekete geçti

Donald Trump dünyaca ünlü festival için harekete geçti

Donald Trump dünyaca ünlü festival için harekete geçti

Donald Trump dünyaca ünlü festival için harekete geçti

Donald Trump dünyaca ünlü festival için harekete geçti

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