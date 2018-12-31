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Donald Trump, Huawei ve ZTE ürünlerini yasaklamaya hazırlanıyor

Donald Trump, Amerikalı şirketlerin Huawei ve ZTE ürünlerini kullanmasını yasaklıyor.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 14:53..
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Amerika başkanı Trump, ABD’li şirketlerin, Çinli firmalar Huawei ve ZTE’nin yaptığı telekomünikasyon ekipmanlarını satın almasını engellemek için bir kararname üzerinde çalışıyor. Kararname yeni yılda yürürlüğe girdiği takdirde, Huawei ve ZTE markalarının Amerika'daki faaliyetleri tamamen son bulacak.

BÜTÜN ŞİRKETLERİ KAPSAYACAK

Amerika, zaten her iki şirketin ekipmanlarının devlet hizmetlerinde kullanılmasını yasaklamıştı. Ancak yeni düzenlenen kararname, bu yasağın bütün Amerika şirketlerini kapsamasını sağlıyor. Amerika, her iki şirketi de, Çin hükümetiyle iş birliği yaparak casusluk yapmakla suçlamıştı. Sekiz aydır üzerinde çalışılan bu kararname, ocak ayında yürürlüğe girebilir.

huawei

Ne Huawei ne de ZTE  bu olayla ilgili bir yorum yapmadı, fakat Çin Hükümeti, böyle bir yasağı destekleyecek kanıt bulunmadığını söyledi. Kararnameye göre Amerika Ticaret Bakanlığı, güvenlik riski gördüğü yabancı üreticilerin ekipmanlarının alınmasını engellebilecek. Bu durumdan ise Huawei ve ZTE şirketleri oldukça etkilenecek.

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