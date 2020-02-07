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Donald Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'la tartıştı

Financial Times gazetesi, İngiltere'nin 5G ağlarında Huawei'ye izin vermesinin ardından Donald Trump'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la tartıştığını yazdı.

AA | 07.02.2020 - 09:28..
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Aylardır devam eden ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerden en çok etkilenen şirket Huawei, geçtiğimiz aylarda Google'ın yaptırımlarıyla karşıya kalmıştı.

Şu anda birçok ülkede altyapısı kurulan 5G teknolojisi için en güçlü firmalardan biri olan şirket, bazı ülkelerde ise yasaklanmıştı.

ABD'nin sık sık uyarmasına rağmen İngiliz hükümeti, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin İngiltere'nin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına karar verdi. Ancak bu karar, başta Donald Trump olmak üzere birçok ABD'li yetkiliyi kızdırmışa benziyor.

huawei

TRUMP ILE JOHNSON TARTIŞTI İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye ülkenin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer verme kararı sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la tartıştığı iddia edildi.

Financial Times gazetesinin isimlerini vermediği Londra ve Washington'daki yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Trump, geçen hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefonda görüştü.

Huawei konusunda uyarıları dinlenmeyen Trump, tepkisini sert şekilde ifade etti. Görüşmenin "çok zor" geçtiği ve Trump'ın tonunun İngiliz yetkilileri şaşırttığı belirtildi.

ABD

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, İngiltere'nin Huawei kararını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Öyle görünüyor ki iki ülke arasındaki gerilim önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Donald Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'la tartıştı

Donald Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'la tartıştı

Donald Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'la tartıştıDonald Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'la tartıştı

Donald Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'la tartıştı

Donald Trump, Huawei yüzünden Boris Johnson'la tartıştı

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