Donald Trump ikinci kez aday

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 yılında yeniden başkanlık yarışında olacağını Twitter hesabından ilan etti.

"18 HAZİRAN'DA İLAN EDECEĞİM"

Trump, açıklamasında, "İkinci dönem başkanlık için yarışacağımı 18 Haziran'da First Lady Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence ile beraber Florida'nın Orlando kentinde ilan edeceğim. 20 bin kişilik Amway Center'da yapılacak tarihi buluşmada bize katılın" ifadesini kullandı.

RAKİBİ JOE BİDEN OLABİLİR

Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürüyor.

3 KASIM 2020'DE SEÇİM VAR

8 Kasım 2016'da yapılan 58. başkanlık seçimlerini kazanarak ABD'nin 45. Başkanı olan Trump, 20 Ocak 2017'de yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlamıştı. ABD'de 59. başkanlık seçimleri ise 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.