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Donald Trump, iPhone'ların tasarımından rahatsız

ABD Başkanı Donald Trump, eski iPhone'lardaki geri tuşunu yeniden görmek istediğini belirtti.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 11:07..
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ABD Başkanı Donald Trump, yine ilginç bir tweet atarak dikkatleri üzerine çekti. Trump, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Apple CEO'su Tim Cook'a bir mesaj göndererek, iPhone'lardan kaldırılan geri tuşunun çok daha işlevsel olduğunu söyledi.

Trump, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ''Tim'e: iPhone'lardaki tuş, kaydırma hareketinden çok daha iyiydi.''

tim cook

Apple, bildiğiniz gibi en son iPhone 8 modelinde tuşa yer vermiş, ardından çıkan iPhone X ve iPhone 11 serilerinde ise geri tuşunu tamamen kaldırmıştı.

Donald Trump'un ise; 2017 yılının Mart ayında android telefondan, iPhone'a geçtiği söyleniyor. O tarihte ise henüz iPhone X tanıtılmadığından, Trump'ın tuşlu bir iPhone kullandığını söylemek yanlış olmaz.

TRUMP, YENİ TASARIMI BEĞENMEDİ

Attığı tweet'e bakacak olursak; Donald Trump'ın, yeni iPhone modellerinin tasarımından pek de hoşlanmadığını söyleyebiliriz.

donald trump

ABD BAŞKANI FAZLA BEKLEMEK ZORUNDA KALMAYACAK

Bildiğiniz gibi Apple'ın, daha ucuz bir iPhone üretme planları bulunuyor. Şirket, bu nedenle gelecek yıl mart ayında iPhone SE2 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone SE2 tasarımının ise iPhone 8 modeliyle hemen hemen aynı olacağını düşünürsek, Donald Trump'ın istediği geri tuşu, iPhone SE2 modeli ile geri gelebilir.

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Donald Trump, iPhone'ların tasarımından rahatsız

Donald Trump, iPhone'ların tasarımından rahatsız

Donald Trump, iPhone'ların tasarımından rahatsız

Donald Trump, iPhone'ların tasarımından rahatsızDonald Trump, iPhone'ların tasarımından rahatsız

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