Donald Trump taklidiyle Hekimoğlu Trabzon'a selam

ABD'nin Emmy ödüllerine aday gösterilmiş komedyeni ve Donald Trump'ın en iyi taklitçisi John Di Domenico, Trabzonlu iş insanı Celil Hekimoğlu ve onun futbol takımı Hekimoğlu Trabzon için bir mesaj gönderdi.

"TAKIMINIZLA GURUR DUYUN"

Komedyen Domenico videoda şunları söyledi; "Merhaba Celil bey, ben Başkan Donald Trump. Sahip olduğunuz muazzam futbol takımı hakkında konuşmak istiyorum. Biz “soccer” diyoruz, siz “football” diyorsunuz.

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ekimoğlu Trabzon, ikinci ligdeki harika bir takım. Ve kesinlikle sizin liderliğinizde harika işler yapacak. Ve bu çocukların işlerini yapması için onlara önderlik etmelisiniz. Bu çocuklar harika birer sporcu ve siz de bununla gurur duymalısınız. Futbol takımınızı izleyeceğim ve ziyaret edeceğim."