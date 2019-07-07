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Donald Trump taklidiyle Hekimoğlu Trabzon'a selam

Donald Trump, Trabzon'a selam yolladı, elbette bu bir şakadan ibaret ancak ses Trump'a oldukça benziyor.

Haber Merkezi | 07.07.2019 - 12:47..
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ABD'nin Emmy ödüllerine aday gösterilmiş komedyeni ve Donald Trump'ın en iyi taklitçisi John Di Domenico, Trabzonlu iş insanı Celil Hekimoğlu ve onun futbol takımı Hekimoğlu Trabzon için bir mesaj gönderdi.

"TAKIMINIZLA GURUR DUYUN"

Komedyen Domenico videoda şunları söyledi; "Merhaba Celil bey, ben Başkan Donald Trump. Sahip olduğunuz muazzam futbol takımı hakkında konuşmak istiyorum. Biz “soccer” diyoruz, siz “football” diyorsunuz.

Donald Trump taklidiyle Hekimoğlu Trabzon'a selam VİDEO

ekimoğlu Trabzon, ikinci ligdeki harika bir takım. Ve kesinlikle sizin liderliğinizde harika işler yapacak. Ve bu çocukların işlerini yapması için onlara önderlik etmelisiniz. Bu çocuklar harika birer sporcu ve siz de bununla gurur duymalısınız. Futbol takımınızı izleyeceğim ve ziyaret edeceğim."

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