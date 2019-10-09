taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8302
Euro
6.4034
Altın
1503.98
Borsa
101176.17
Gram Altın
281.673
Bitcoin
47743.07

Donald Trump, yine Suriye'yle ilgili tweet attı

Suriye'yle ilgili üst üste tweetler atan ABD Başkanı Donald Trump'tan bugün ilk paylaşım geldi.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 14:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Donald Trump, yine Suriye'yle ilgili tweet attı

Türkiye, Suriye'de YPG'yi silmek ve Türkiye'deki Suriyelilere güvenli bölge yaratmak için Fırat'ın doğusuna operasyona hazırlanıyor.

Bölgede bulunan ve YPG ile iş birliği yapan ABD askerleri de TSK'nın operasyonu öncesinde bölgeden çıkıyor.

"DEAŞ'LILARI TÜRKİYE ALMALI"

ABD Başkanı Donald Trump ise Suriye konusunda Türkiye, DEAŞ'lı teröristler ve ülkesiyle ilgili üst üste tweetler atıyor.

Trump, bugün de konuyla ilgili ilk paylaşımını yaptı ve şunları dedi: "Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik. Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu DEAŞ'lıları da Türkiye almalı. Sonu gelmeyen saçma savaşlar, bizim için bitiyor"

Donald Trump, yine Suriye'yle ilgili tweet attı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

Yabancı ajanslardan 'Türkiye Suriye'ye girdi' iddiası

433
19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

19 yaşındaki kızına işkence eden baba gözaltına alındı

251
Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

Yeşim Salkım'a tepkiler dinmedi

369
Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

Erzurum'da tarihi yapıda mayolu fotoğrafa gözaltı

107
Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

Elektromanyetik top ŞAHİ-209 seri atışlarla göz doldurdu

98
İngiliz gazeteci Suriye’deki DEAŞ kampını ziyaret etti

İngiliz gazeteci Suriye’deki DEAŞ kampını ziyaret etti

158
Hasta yakını ile doktorun kavgası

Hasta yakını ile doktorun kavgası

496
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir