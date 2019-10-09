Donald Trump, yine Suriye'yle ilgili tweet attı

Türkiye, Suriye'de YPG'yi silmek ve Türkiye'deki Suriyelilere güvenli bölge yaratmak için Fırat'ın doğusuna operasyona hazırlanıyor.

Bölgede bulunan ve YPG ile iş birliği yapan ABD askerleri de TSK'nın operasyonu öncesinde bölgeden çıkıyor.

"DEAŞ'LILARI TÜRKİYE ALMALI"

ABD Başkanı Donald Trump ise Suriye konusunda Türkiye, DEAŞ'lı teröristler ve ülkesiyle ilgili üst üste tweetler atıyor.

Trump, bugün de konuyla ilgili ilk paylaşımını yaptı ve şunları dedi: "Birçok grup arasındaki çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik. Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu DEAŞ'lıları da Türkiye almalı. Sonu gelmeyen saçma savaşlar, bizim için bitiyor"