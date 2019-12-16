1 Vekiller kullanmadıkları posta parasını istedi Milletvekilleri kendilerine tanınan imtiyazlara bir yenisini daha ekledi. Ancak kamuoyundan gelecek tepki onları vazgeçirdi.

2 İntihar ettiği düşünülen genç kadının dosyası açıldı 3 tırnağında DNA bulgularına rastlanan genç kadının, erkek arkadaşı aranıyor.

3 Donald Trump'ın azil oylaması çarşamba günü ABD Başkanı Trump hakkında Temsilciler Meclisi'nde azil kararı çıkması beklense de Senato'da Cumhuriyetçiler istediği sonuca ulaşamaz.

4 Kayıp adam, apartman boşluğunda ölü bulundu Esenyur'ta iki gündür kayıp olan 38 yaşındaki Şemsettin Görünmek'in, bir apartmanda cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi, incelemeler için Adli Tıp morguna gönderildi.

5 Emre Kılınç yine golünü attı Sivasspor'u sırtlayan isimlerden biri olan Emre Kılıç, Fenerbahçe maçını da boş geçmedi. 58. dakikada fileleri havalandıran yetenekli futbolcu, gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

6 Bodrum'daki The Bo Viera'nın yıkım maliyeti Bodrum Gündoğan'da doğa katledilerek yapılan The Bo Viera projesinin, kaçak kısımları yıkıldı.