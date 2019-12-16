Donald Trump'ın azil oylaması çarşamba günü

Amerika'da, uzun süredir devam eden azil tartışmalarının sonuna yaklaşıldı.
Başkan Donald Trump hakkındaki azil oylaması, çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde yapılacak.
Trump'ın görevden alınmasını isteyen Demokrat Parti'nin, Cumhuriyetçilere karşı 36 üye üstünlüğü var.
Bu sebeple Trump'ın azledilmesi neredeyse kesin.
SENATO'DA CUMHURİYETÇİLER ÜSTÜN
Senato'da ise; durum Cumhuriyetçilerden yana.
Senato'da şu an 45 Demokrat, 53 Cumhuriyetçi, 2 de bağımsız senatör var.
Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için 67 senatörün oyuna ihtiyaç var.
GÖREVDEN ALMAK HAYAL
Cumhuriyetçilerle Demokratların sayısı göz önünde bulundurulduğunda; Trump'ın görevden alınmasının, muhaliflerin hayali olarak kalacağı görülüyor.