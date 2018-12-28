Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı Türkiye’ye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Güvenlik Danışmanı John Bolton sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ocak ayında Türkiye ve İsrail’e ziyarette bulunacağını duyurdu.

DEAŞ'LA MÜCADELENİN 2. KISMINI GÖRÜŞECEK

Bolton, “Ocak ayınca gerçekleştireceğim İsrail ve Türkiye ziyaretlerini dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı. Yapılacak görüşmelerde bölgedeki müttefik ve partnerlerinin karşılaştığı güvenlik problemleri üzerine görüşeceklerini belirten Bolton, “Ayrıca ABD kuvvetlerini Suriye’den eve getirmeye başlarken DEAŞ ile olan mücadelemizin ikinci kısmını da görüşeceğiz” dedi.



