Aksu ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Döndü Metin, 1949 yılında İbrahim Metin ile evlendi. O günlerdeki zor koşullar ve maddi imkansızlık nedeniyle giyemediği gelinlik Döndü Metin’in içinde ukde kaldı.

Döndü ninenin 70 yıllık gelinlik hayali gerçek oldu

BABAANNESİNİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

70 yıldır beyaz gelinliğe özlem duyan Metin, bu isteğini bayan kuaförü torunu Tülay Sezmiş’e söyledi. Ölmeden tek isteğinin gelinlik giymek olduğunu söyleyen Metin’in isteğini torunu ve onun eşi Serhat Sezmiş gerçekleştirmek için harekete geçti. Sezmiş, ailesi önemli bir duyuru yapacaklarını söyleyerek tüm akrabalarını bir restoranda bir araya getirdi. Tülay Sezmiş, bu arada babaannesine beyaz gelinliğini giydirip, hazırlıklarını tamamladı.

ÇOCUKLARI VE TORUNLARIYLA EĞLENDİ

En büyük torunlarını kolunda salona giren 85 yaşındaki Metin, gelinlik özlemini 70 yıl sonra dindirdi. Çocukları ve torunlarıyla eğlenen Metin’in yıllar önceki anıları canlandı. Zaman zaman mikrofonu eline alıp türküler söyleyen Metin, mutlulukla hüznü bir arada yaşadı.

Çocukları ve torunlarına bir konuşma yapan Metin, "Hepiniz cümleten hoş geldiniz. Sağ olun yavrularım. Sizin de başınıza gelsin. Çok mutluyum. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

"BABAANNEM, HAYALİNİ ANLATTI"

Tülay Sezmiş, 2 ay önce Aksu ilçesine yardım etmek amacıyla babaannesinin ziyaretine gittiği söyledi. Zeytin topladıkları esnada babaannesinin kendisine bir hayalinden bahsettiğini dile getiren Sezmiş, “Babaannem bana ‘Bir hayalim var onu gerçekleştirir misin, hayatımda hiç gelinlik giymedim, bana onu giydirmeyi nasip eder misin, ölmeden, tek isteğim, arzum’ dedi. Ben önce şaka zannettim, ciddi anlamda söylediğini anladım. Babaannemin isteğini yerine getirmek için planlama yapmaya başladım” dedi.

"MADDİ DURUMLARI NEDENİYLE GELİNLİK GİYEMEMİŞ"

15 yaşında evlenen babaannesinin 10 çocuğu ve 28 torunu olduğunu kaydeden Sezmiş, “Babaannem evlenirken maddi durumları nedeniyle gelinlik giyememiş. Ama biz onun hayalini 85 yaşında gerçekleştirdik. Bize şarkılar söyledi. 2 saat boyunca gelinliği üzerinden çıkarmadı. İnanılmaz mutluydu. 20 yaşındaki kişi bu gelinliği giyse bu kadar mutlu olamazdı. Ertesi gün gönderdiği videoda bize teşekkür etti. Dedemde 35 yıl önce vefat etti. Çok güzel bir gece oldu” ifadelerine yer verdi.

Sezmiş, bu organizasyonu yaparken kimsenin dikkatini çekmeden tüm akrabalarını bir restorana önemli bir konu açıklayacağını söyleyerek topladı.

"SALONA GİREN HERKES ŞOK OLDU"

Herkes toplandıktan sonra babaannesinin hazırlıklarını yapıp gelinliğini giydiren Tülay Sezmiş, “Salona girince herkes şok oldu ağlayan, gülen oldu. Babaannem inanılmaz mutlu oldu. Bütün hayalleri gerçek oldu. Onun o duası, hayallerinin gerçek olması bizi de mutlu etti” diye konuştu.

"TEK AMACIMIZ ONU SEVİNDİRMEKTİ"

Organizasyona büyük katkı veren Serhat Sezmiş ise “Babaannemizin mutluluğu bizim mutluluğuydu. O olmazsa hiçbirimiz orada toplanamazdık. Tek başına çocuklarını ve torunlarını bugünlerine getirdi. Tek amacımız onu sevindirmekti. Büyüklerimizin tepkisinden çekindik ama babaannemizin hayalini gerçekleştirmek tüm aileyi mutlu etti” ifadelerine yer verdi.